إرهابي بريطاني يتصل بالأمن ويبلغ عن نفسه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

اتصل رجل بريطاني بالشرطة للإبلاغ عن نفسه وعن أنشطته الإرهابية التي قام بها، والتي كان يعتزم القيام بها أيضاً بما في ذلك نيته تفجير أحد المساجد في البلاد، وهو ما دفع رجال الشرطة إلى اعتقاله فوراً.

وكان الرجل الذي يدعى "شاهد شاه'' والبالغ من العمر 35 عاماً، حسب ما أوردت الصحف البريطانية، كان قد اتصل بالشرطة البريطانية على رقم الطوارئ الخاص بها وذلك يوم 22 ديسمبر/كانون الأول الفائت، وأبلغ عن نفسه بأنه كان قد تلقى تدريبات في معسكرات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة، وأنه أمضى أوقاتاً طويلة في مشاهدة خطب وتسجيلات لزعيم التنظيم أسامة بن لادن.

كما أكد للشرطة أنه كان يعتزم تفجير أحد المساجد في بريطانيا، وقال لهم إنه "يتبنى أفكاراً متطرفة عنيفة" وإن على رجالهم أن يحضروا فوراً لمنعه من نسف المسجد. وقال شاه إنه يعتزم تنفيذ تهديده بتفجير المسجد في بلدة نورمانتون الواقة شمالي لندن، مشيراً إلى أنه "يريد بث الخوف والحزن في قلوب من يذهبون إلى هناك".

ولم يتضح من التحقيقات الأولية ولا من المعلومات التي نشرتها الصحف البريطانية ان كان شاه يريد تفجير أحد المساجد لحساب تنظيم القاعدة أم أنه يريد نسف المسجد انتقاماً من التنظيم، كما لم يتبين ما هي العلاقة بين المسجد المستهدف وبين هذا الشاب، الذي أثار الدهشة في أوساط رجال الشرطة، حيث اتصل بهم ليمنعوه من القيام بهجومه الإرهابين حسب ما نشرت قناة العربية على موقعها الإلكتروني.

وأمرت الشرطة البريطانية بإيقاف ''شاهد شاه'' على خلفية الاعترافات الأولية التي أدلى بها عن نفسه، بما في ذلك تلقيه تدريبات في معسكرات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي.

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