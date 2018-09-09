21 قتيلا جراء تحطم طائرة في جنوب السودان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لقي 21 شخصا حتفهم في تحطم طائرة صغيرة بجنوب السودان، الأحد، كانت تقل ركابا من مطار جوبا الدولي إلى مدينة ييرول.

وأبلغ تبان أبيل أغويك وزير الإعلام لبلدة ييرول وكالة أسوشيتد برس، أن طائرة شركة بيبي إير التجارية كانت منطلقة من العاصمة جوبا، وبأن مسؤولين يحققون في سبب الحادث.

وقال أغويك إن ثلاثة أشخاص نجوا في الحادث هم طفل يبلغ من العمر ست سنوات، ورجل بالغ، وطبيب إيطالي في منظمة إغاثة، يخضع حاليا لجراحة عاجلة وفي حالة خطيرة.

مصدر الصورة: eturbonews

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