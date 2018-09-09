روحاني: واشنطن تطلب كل يوم بدء المفاوضات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الولايات المتحدة ترسل باستمرار رسائل إلى إيران تطلب منها بدءَ المفاوضات بين البلدين.



وتصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة بعدما انسحب الرئيس دونالد ترامب من صفقةٍ نوويةٍ تاريخية مع إيران، وأعادَ فرضَ العقوبات عليها.

وقال روحاني في كلمة أذاعها التلفزيون الإيراني الرسمي "من جانب يحاولون الضغط على الشعب الإيراني، ومن جانب آخر يرسلون لنا رسائل كل يوم من خلال وسائل مختلفة بأن نذهب للتفاوض معهم."

وتهدف واشنطن إلى إجبار طهران على إنهاء برنامجها النووي ودعمها للجماعات المسلحة في سوريا والعراق.

ومن المقرر إعادة فرض الجزء الثاني من العقوبات الأمريكية التي تستهدف قطاع النفط الإيراني في تشرين الثاني.

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