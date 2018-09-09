خامنئي يحث الجيش الإيراني على "تخويف" العدو

أخبار الآن | طهران - إيران (وكالات)

حث المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي القوات المسلحة الإيرانية على زيادة قوتها لتخويف العدو على حد تعبيره، حيث تواجه إيران مزيدا من التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقال خامنئي خلال حفل تخريج طلاب الكلية العسكرية الإيرانية إن زيادة قوة الجنود والضباط بقدر ما يستطيعون تخيف العدو وتجبره على التراجع.

وقال خامنئي خلال زيارة لمدن قريبة من بحر قزوين "إيران والأمة الإيرانية قاومت أمريكا وأثبتت أنه إذا لم تخاف أمة من تهديدات المتنمرين وتعتمد على قدراتها الخاصة ، فإنها يمكن أن تجبر القوى العظمى على التراجع وإلحاق الهزيمة بهم".

من ناحية أخرى، قال مسؤول عسكري كبير "إن إيران لديها القدرة على تصدير المعرفة لإنتاج وقود صواريخ صلب ، حسبما ذكرت وكالة أنباء إيرنا و يمكنها إطلاق صواريخ الوقود الصلب في وقت قصير". وقال البريغادير جنرال مجيد بوكائي ، المدير العام لجامعة الدفاع الرئيسية في إيران "في المجال العلمي ، وصلنا اليوم إلى مرحلة يمكننا فيها تصدير التكنولوجيا لإنتاج وقود صاروخي صلب". وقالت ايران في وقت سابق من هذا الشهر انها تعتزم تعزيز قدراتها الصاروخية والباليستية وإقتناء طائرات حربية حديثة وغواصات لتعزيز قدراتها الدفاعية.

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