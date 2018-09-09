الصين تشارك في أكبر مناورة بحرية أسترالية

أخبار الآن | داروين - استراليا ( وكالات)

تشارك الصين لأول في أكبر مناورة بحرية أسترالية مع اشتراك أكثر من ثلاثة آلاف فرد من 27 دولة في تدريب مشترك قبالة ميناء داروين الشمالي الاستراتيجي.



المناورة البحرية تستضيف 23 سفينة وغواصة من دول منطقة المحيطين الهندي والهادي من أجل تحقيق تآلف فيما بينها مما يساعد على منع وقوع صراع في المياه الدولية وتنسيق جهود الإغاثة عند وقوع كوارث.

وقال الأميرال جوناثان ميد قائد الأسطول الأسترالي للصحافيين في مقابلة تلفزيونية في داروين يوم الجمعة إن هناك مزايا متبادلة في بناء تفاهم وثقة خلال المناورة.

وتستمر هذه المناورة المشتركة حتى 15 سبتمبر (أيلول) ويدعمها سلاح الجو الملكي الأسترالي وتضم 21 طائرة.

ومن بين الدول المشاركة في المناورة الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وإندونيسيا وبنجلادش وبروناي وكمبوديا وكندا وتشيلي وفرنسا والهند وماليزيا ونيوزيلندا وباكستان والفلبين وسنغافورة وسريلانكا ودولة الإمارات العربية والولايات المتحدة وأستراليا وفيتنام.

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