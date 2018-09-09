إستعادة السيطرة على مدينة نيجيرية إحتلتها بوكو حرام لساعات

أخبار الآن | نيامي - نيجيريا (وكالات)

أعلن الجيش النيجيري تحرير مدينة "غودو مبالي" في شمال شرق البلاد من جماعة بوكو حرام التي كانت سيطرت عليها الجمعة إثر مهاجمتها قاعدتها العسكرية ونهبها. وقال المتحدث باسم الجيش النيجيري إن المتمردين هاجموا المدينة وأضرموا النار في مبان قبل أن يسارعوا للمغادرة, موضحا أن الهجوم تسبب بقتل مقاتل موالي للحكومة وثمانية مدنيين.

وأعلن مصدر عسكري في مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو، أن الجنود عادوا صباح الأحد إلى المدينة التي غادرها متمردو بوكو حرام طوعا السبت بعد ان نهبوا القاعدة العسكرية. وأشار المصدر العسكري إلى هجوم آخر شنته السبت بوكو حرام على قاعدة بحرية على ضفاف بحرية تشاد، في فيشدام، قرب باغا.

واستمرت مواجهات الهجوم الثاني حتى صباح الأحد وشارك فيها جنود من القوة الاقليمية المتعددة الجنسيات التي شُكِّلت لمنع تنقّل بوكو حرام عبر البحيرة. وتقع بحيرة تشاد عند نقطة التقاء الحدود بين نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون، وهي تضم عدة جزر صغيرة يستخدمها المتمردون مخابئ لهم.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصعيدا في الهجمات التي يشنها فصيل من بوكو حرام. وتقتصر هجمات هذا الفصيل الذي يقوده أبو مصعب البرناوي على الأهداف العسكرية والحكومية، خلافا للأسلوب المعتمد من قبل الفصيل التابع لأبو بكر الشكوي المسؤول عن اعتداءات انتحارية ضد مدنيين وعمليات خطف في النزاع المستمر منذ تسع سنوات.

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