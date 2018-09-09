إحياء كوريا الشمالية عيد تأسيسها يخلو من الاستعراض النووي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

إحتفلت كوريا الشمالية بعيد تأسيسها السبعين بإستعراض عسكري خلى من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والأسلحة النووية. و قال دبلوماسيون ومراقبون إن كيم يسعى إلى تقليل الممارسات الاستعراضية للقدرات الصاروخية والنووية بعد قمته التاريخية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت العروض العسكرية لصواريخ باليستية عابرة للقارات يمكنها الوصول إلى الولايات المتحدة من العوامل التي عدها الجانب الأمريكي بين الممارسات الاستفزازية لكوريا الشمالية. على عكس السنوات السابقة، لم تكن هناك أي صواريخ بين القارات معروضة. ولم تكن هناك اختبارات نووية للاحتفال بالعيد، كما حدث في كل من العامين الماضيين.

وهتفت الحشود وهي تلوح بالرايات والزهور أثناء مرور كيم حيث جلس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مع مبعوث خاص من الصين وغيره من الزوار الأجانب. وذكر التليفزيون الصيني أن كيم أبلغ المبعوث الصيني رئيس البرلمان الصيني لي تشانشو بأن كوريا الشمالية تركز على التنمية الاقتصادية وتأمل أن تتعلم من تجربة الصين في هذا الصدد.

و تستخدم كوريا الشمالية بشكل روتيني العطلات الكبرى لعرض قدراتها العسكرية وآخر التطورات في تكنولوجيا الصواريخ , لكن ذلك قد تناقص هذا العام حيث أكد كيم على الهدف المعلن في نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية خلال إجتماعاته الأخيرة مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي وفي قمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة ، وخلال لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين.

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