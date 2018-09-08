فرنسا تتهم روسيا بالتجسس على قواتها من الفضاء

أخبار الآن | باريس - فرنسا - (رويترز)

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي إن روسيا حاولت اعتراض الاتصالات التي يبثها قمر فرنسي إيطالي مشترك يستخدمه جيشا البلدين لتأمين الاتصالات ووصفت ذلك بأنه عمل من أعمال التجسس.

وتابعت بارلي، في حديث حددت فيه السياسة الفرنسية الخاصة بالفضاء للسنوات القادمة أن القمر الروسي لوتش-أولمب اقترب من القمر أثينا-فيدوس عام 2017.

وأضافت بارلي أن القمر اقترب بشدة ”لدرجة تجعل أي أحد يعتقد أنه يحاول اعتراض اتصالاتنا... محاولة التنصت على جيرانك ليس فقط عملا غير ودي بل هو عمل من أعمال التجسس“.

تأتي تصريحات الوزيرة بعد أسبوع من دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاتحاد الأوروبي لتطوير علاقات ما بعد الحرب الباردة مع موسكو .

ويوفر القمر اتصالات آمنة للقوات المسلحة الفرنسية والإيطالية ولخدمات الطوارئ بالبلدين.

ووصفت بارلي الجهود الروسية بأنها (حرب نجوم محدودة) وقالت إن إجراءات فورية اتخذت للحيلولة دون اختراق الاتصالات الحساسة.

ومضت تقول إن القمر الروسي استهدف أقمارا أخرى منذ ذلك الحين.

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية ”نحن في خطر، اتصالاتنا وتدريباتنا العسكرية وحياتنا اليومية في خطر إذا لم نتحرك“ مؤكدة أن باريس ستكمل خطة للدفاع الاستراتيجي في الفضاء بحلول نهاية العام.

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