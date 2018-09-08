حريق غابات جديد في شمال كاليفورنيا

أخبار الآن | كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية - (أ ف ب)



تتواصل الجهود لاخماد حريق غابات جديد في شمال كاليفورنيا أتى على حوالي 10 آلاف هكتار من الأراضي خلال يومين.

والحريق الذي أطلق عليه "حريق دلتا" هو الأخير في سلسلة الحرائق التي اجتاحت المنطقة هذا الصيف، وقال المسؤولون إنه متعمد.

ولم ترد تقارير عن ضحايا لكن السلطات أصدرت أوامر إخلاء في ثلاث مقاطعات مهددة بالنيران، فيما بذل رجال الاطفاء مساع لاحتواء الحريق.

وأغلقت السلطات طريقا سريعا رئيسيا وأصدرت أوامر بإخلاء المناطق الواقعة في مسار الحريق.

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وأُعلن عن اندلاع الحريق أولا في منطقة ليكهيد على بعد 240 كلم شمال سكرامنتو عاصمة الولاية وفي قلب غابة شاستا-ترينيتي الوطنية منتصف يوم الأربعاء.

وأغلقت السلطات جزءا كبيرا من الطريق السريع الرئيسي انترستيت-5 الممتد على طول الساحل الغربي من كندا إلى المكسيك، لتجنيب السائقين النيران.

. وشاركت في الجهود أيضا طائرات ومروحيات مزودة بمدافع ماء.

ونشر أكثر من 1500 شخص لمكافحة الحريق المتوقع أن يواصل امتداده شمالا في الساعات ال24 المقبلة بحسب السلطات.

وتعرضت كاليفورنيا لحرائق غابات خلال فصل صيف حار وجاف بينها أكبر حريق في تاريخ الولاية الواقعة غرب الولايات المتحدة، إضافة إلى العديد من الحرائق الكبيرة التي تسببت بوفاة أكثر من 10 أشخاص.

اندلع "حريق دلتا" على بعد حوالى 40 كلم من موقع اندلاع "حريق كار" الذي استعر لستة اسابيع في وقت سابق هذا الصيف، موديا بأرواح ثمانية أشخاص بينهم ستة أطفائيين ومدمرا أكثر من 92 ألف هكتار من الاراضي.



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