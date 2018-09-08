ترامب يعرب عن خشيته من المساءلة

أخبار الآن | مونتانا - الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

حث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تجمع حاشد بولاية مونتانا أنصاره على التصويت للحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية، حتى لا يتعرض للمساءلة.

ونقلت صحيفة "تايم" عن ترامب دعوته لعدم التصويت على مرشح معين في هذه الانتخابات بل التصويت على الحزب الذي سيسيطر على الكونغرس ..

وقال: "إنهم يحبون استخدام كلمة المساءلة.. خصوصا عبارة - سائلوا ترامب –".

وتابع "لكنني أقول.. كيف يمكنك مساءلة شخص يقوم بعمل رائع ولم يخطئ نهائيا.. اقتصادنا جيد، كيف يمكنك القيام بأمر كهذا؟".

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وسيدلي الناخبون الأميركيون بأصواتهم في الثاني من نوفمبر لتجديد جزء من أعضاء الكونغرس الأميركي وحكام الولايات.

وتعد الانتخابات النصفية اختبارا لسياسات الرئيس ترامب، كما سترسم معالم مستقبله بالبيت الأبيض.

ويواجه ترامب مشاكل عدة، عقب إقرار محاميه السابق، وليام كوهين، بدفع أموال، قبل انتخابات 2016، لشراء صمت امراتين تزعمان إقامة علاقة مع الرئيس، وهو ما يعد مخالفا فيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية.

وسبق أن قال عدد من الخبراء القانونيين إنه لا يمكن اتهام الرئيس أثناء شغله منصب الرئاسة، وإنه إذا ارتكب جريمة فإن المسار المناسب في تلك الحالة هو المساءلة البرلمانية.

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