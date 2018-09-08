الشرطة تعتقل شخصاً بعد "حادث خطير" في شمال بريطانيا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت الشرطة البريطانية أنها اعتقلت شخصاً على أثر "حادث خطير" في وسط مدينة بارنسلي شمالي البلاد تـَعرض خلاله رجلٌ للطعن وأصيب بجروح طفيفة.

واوضحت انه تم اعتقال شخص على صلة بالحادث و ُأوقف على ذمة التحقيق ، ويَجري التحقيق لمعرفة ما إذا كانت الحادثة عمل فردي ، أم أنه عمل نابع من تنظيم ٍ أو جهة إرهابية .

وذكرت الشرطة أنها استُدعيت في حوالى الساعة 08،20 (07،30 ت غ) "بعد إبلاغها بأن رجلاً قد أصيب بجروح في وسط مدينة بارنسلي". ثم تلقت "عدداً كبيراً آخر من التقارير عن وجود شخص في وسط المدينة يحمل سكيناً".

وعلى صفحته في موقع فيس بوك، ذكر السوق المحلي "بارنسلي مايداي غرين ماركت"، انه اضطر إلى الإقفال "على غرار كل وسط المدينة تقريباً" قبل أن يتمكن من إعادة فتح أبوابه في وقت لاحق في الصباح.

ووقع هذا الحادث في أجواء من التوتر الشديد في المملكة المتحدة التي شهدت سلسلة اعتداءات منذ 2017 نفذ مهاجمون مسلحون بسكاكين عدداً منها.

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