مقاتلات أمريكية تعترض قاذفات روسية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلتين أمريكيتين، من طراز إف-22، اعترضتا قاذفات استراتيجية روسية من طراز تي.يو-95 إم.سي فوق المحيط المتجمد الشمالي، للمرة الثانية خلال العام الجاري.

وأوضحت الوزارة أن طائرتين أمريكيتين رافقتا القاذفات قبل خروجهما من منطقة الدفاع الجوي الواقعة في خط الاتجاه الغربي لجزر أَلُوتْيِنْ".

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وذكرت روسيا أن الطائرات العسكرية الروسية نفذت طلعات مقررة فوق مياه محايدة في المحيط المتجمد الشمالي وبحري بيرينغ وأوخوتسك وهي منطقة تقع على بعد 200 ميل قبالة الساحل الغربي لألاسكا.

يذكر أن الحادثة تعد الثانية بعد أن اعترضت مقاتلات أمريكية قاذفات روسية في مايو الماضي.

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