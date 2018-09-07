محاولة اغتيال لمرشح انتخابات البرازيل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

طعن النائب العسكري المرشح لانتخابات البرازيل جَايِيرْ بُولْسُونَارُو في محاولة لاغتياله أثناء تجمع انتخابي بولاية "مِينَا جِيرَايِسْ" في وسط البرازيل.

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وخضع بُولْسُونَارو لجراحة سريعة في الكبد لوقف النزيف، ثم أبقى الأطباء عليه في غرفة للعناية الفائقة لمراقبة وضعه الصحي.

وذكر أحد أبنائه أن الطعن أصاب كبد والده ورئته وأمعاءه، وأن وضعه "أخطر مما كان يعتقد في السابق حيث أصيب بنزيف حاد لكنه مستقر حاليا."

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