تواصل مفاوضات نافتا بين كندا وأمريكا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

تتواصل الجمعة المحادثات التجارية التي تُجريها كندا والولايات المتحدة منذ نحو عشرة أيام في واشنطن بهدف التوصّل إلى تسوية حول اتفاقيّة التجارة الحرة لأميركا الشمالية، وذلك بعد إحراز "تقدّم جيّد" الخميس بحسب ما أكّدت وزيرة الخارجية الكندية كْرِيسْتْيَا فريلاند.



وقبل أكثر من عام فرض ترامب بشكل أحادي على كندا والمكسيك معاوَدَةَ التفاوض حول "نافتا"، معتبرًا أنّ الاتفاقية "كارثية" بالنسبة إلى الاقتصاد الأمريكي وتسبّبت بعجز تجاري كبير حيال المكسيك وصل إلى 63,6 مليار دولار عام 2017.

وأجرت فريلاند زيارة أخيرة لمكتب الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتايزر الخميس وخرجت منه بعد أقل من نصف ساعة، قائلةً إنّ "من المهم مناقشة بعض النقاط وجهًا لوجه"، ومشددة على "أننا نحقّق تقدّمًا جيدًا".

وأشارت فريلاند إلى أنها ستلتقي لايتايزر الجمعة. وهي كانت شدّدت طوال يوم الخميس على أنّ هناك "الكثير من النيات الحسنة" لدى جانبَي التفاوض، لكنّها لم تتطرّق إلى نتائج المناقشات أو إلى أيّ جدول زمني، مبديةً اقتناعها التام بأنّ التوصل إلى "اتفاقية جيّدة بالنسبة إلى كندا والولايات المتحدة والمكسيك هو "أمر قابل للتحقيق".

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ومن المواضيع الشائكة في هذه المفاوضات مسألة الإبقاء في الاتفاق الجديد على آلية تتيح التحكيم في الخلافات التجارية بين شركاء المعاهدة وهو أمر منصوص عليه في الفصل 19 من الاتفاقية الموقّعة في 1994. وفي حين يريد الأمريكيون التخلّص من هذه الآلية فإن الكنديين يريدون الإبقاء عليها.

وأكد ترودو أن بلاده "لن تتزحزح" عن ثوابتها في المفاوضات الجارية بينها وبين الولايات المتحدة على اتفاقية تجارية جديدة تشمل أيضا المكسيك، محذرا من أنه لن يوقّع على أي اتفاق لا يتضمن آليّة لتسوية النزاعات التجارية ويحمي القطاع الثقافي في بلاده. حيث أن مواقف البلدين تتعارض حول مسألة بند "الاستثناء الثقافي" الذي يتمسّك به الكنديّون ويريد الأمريكيون التخلّص منه، ذلك أنّ هذا البند يؤمن الحماية بصورة خاصة لقطاعي الإنتاج الثقافي والإعلام المرئي والمسموع في كندا.

والأسبوع الماضي اصطدمت المفاوضات بين واشنطن وأوتاوا حول تحديث اتفاقية نافتا بتشدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي رفض تقديم أي تنازلات، ما دفع الطرفين إلى إرجاء المحادثات بضعة أيام.

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