ترامب لزعيم كوريا الشمالية: "شيء ما سيحدث"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أعرب عن رغبة حكومته في نزع سلاحها النووي أثناء بقاء ترامب في البيت الأبيض.

وقال ترامب في تصريحات بولاية مونتانا لقد أخبروني منذ قليل أن (كيم) أعرب بشكل قاطع أنه يريد نزع السلاح النووي وشدد ترامب على أن فريقه أخبره قبل أن يقف أمام وسائل الاعلام بأن كيم قال أشياء وصفها بالمدهشة عنه.

وأضاف ترامب ان الاحترام متبادل بينهما معتقداً أن شيئاً ما سيحدث ، ونشر ترامب على تويتر صباح اليوم رسالة عن إشادات محتملة من الزعيم الكوري الشمالي.

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وقال "كيم جونغ أون بكوريا الشمالية يقول إن لديه إيمان راسخ في الرئيس ترامب".

واتفق كيم وترامب في قمتهما التاريخية في يونيو (حزيران) بسنغافورة على أنهما سيعملان معا لنزع السلاح النووي بشبه الجزيرة الكورية، ولكن في الأسابيع الأخيرة تجمد الحوار بسبب خلافات بين البلدين حول كيفية إتمام العملية.

وطالبت كوريا الشمالية عدة مرات بتوقيع معاهدة سلام مع نظيرتها الجنوبية تنهي حالة الحرب التقنية في شبه الجزيرة الكورية مقابل تنفيذ خطوات ملموسة لنزع ترسانتها النووية.

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