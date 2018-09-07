العثور على 166 جثة شرق المكسيك

أخبار الآن | المكسيك - (أ ف ب)

عثر على 166 جثة على الأقل في مقبرة جماعية في ولاية شرق المكسيك التي تنتشر فيها الجريمة المنظمة، في إطار حروب عصابات تهريب المخدرات.

وقال النيابة العامة في ولاية فيراكروز استنادا إلى التحاليل الجنائية للمكتشفات، إن الموقع السري يعود إلى سنتين على الأقل، موضحة أن طائرات بلا طيّار ورادارات استخدمت لتحديد المواقع الجغرافية في عمليات البحث..

وأضافت أن المقبرة تقع في وسط فيراكروز لكن المحققين رفضوا تحديد مكانها بدقة لأسباب أمنية، على حد قوله. وأوضح أن المتخصصين في القضايا الجنائية يواصلون عملهم هناك.

وتابع أنه عُثر على أكثر من مئتي قطعة من الملابس فضلاً عن 114 من الأغراض الشخصية و144 رقم هوية في الموقع منذ بدء الحفر فيه في الثامن من آب/اغسطس الماضي.

ونشرت السلطات صورا لمحققين يقومون بتمشيط المنطقة التي تغطيها نباتات كثيفة وهو يرتدون برزات بيضاء.

وقالت إن هناك 23 موقعا لقبور متفرقة.

ويتهم ناشطون حاكم الولاية السابق المسجون حاليا خافيير دوارتي بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان. وقد اوقف اثنان من قادة الشرطة السابقين وعدد من المسؤولين بتهمة تشكيل فرق قامت بخطف وقتل عدد من الأشخاص غير المرغوب فيهم في عهد دوارتي (2010-2016).

ودوارتي موقوف في اطار قضية فساد بانتظار محاكمته. لكن الادعاء أضاف تهمة إصداره أوامر إلى فرق قتل "لاخفاء" اعداء له.

ومنذ 2006، فقد حوالى 3600 شخص في فيراكروز، حسب الحكومة الجديدة.

وتشهد المكسيك موجة عنف منذ انتشار الجيش لمحاربة عصابات تهريب المخدرات في 2006.

ومنذ ذلك الحين قتل 200 ألف شخص بينهم عدد قياسي من 28 ألفا و702 شخص سقطوا العام الماضي. أما عدد المفقودين فقد بلغ 37 ألف شخص.

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