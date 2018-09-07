الخطوط البريطانية تعوض عملاءها عقب اختراق لبطاقات الائتمان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وعدت الخطوط الجوية البريطانية بتعويض العملاء بعد الإبلاغ عن اختراقٍ كبير لموقعها على الويب مما أدى إلى تعريض معلومات بطاقات الائتمان لما يقارب 380،000 مسافر للاختراق و السّرقة.

وقال أليكس كروز الرئيس التنفيذي للشركة، إن الشركة ملتزمة بنسبة 100% لتعويض العملاء الذين سُرقت معلوماتهم المالية، مضيفا أن الشركة تعرضت "لهجوم متطور للغاية" واصفا إياه "بالإجرامي والخبيث".

وأكد أن أشخاصا سرقوا معلومات كافية للسماح باستخدام معلومات بطاقة الائتمان لأغراض غير مشروعة، وأن الشرطة تحقق في الأمر.

وكشفت الخطوط الجوية البريطانية عن الاختراق مساء الخميس وبدأت بإخطار العملاء. ومن المحتمل أن العملاء الذين حجزوا على موقع الشركة من 21 أغسطس وحتى 5 سبتمبر هم من ضمن المتضررين.

وقال المسؤولون إنه لم يتم اكتشاف الاختراق حتى الخامس من سبتمبر وتمت تسويته الآن. ونتيجة لذلك، تراجعت أسهم الشركة الأم "آي.آي.جي" 2%.

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