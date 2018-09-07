إصابة 12 مسافرا بإعياء لدى وصولهم مطار فيلادلفيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكرت متحدثة باسم مطار فيلادلفيا الدولي في الولايات المتحدة أن جميع الركاب وأفراد الطاقم على متن رحلتين تابعتين لشركة أميركان إيرلاينز وصلتا إلى المطار من أوروبا احتجزوا لتوقيع الكشف الطبي عليهم، بعد معاناة 12 شخصا من أعراض تشبه الانفلونزا.

وكان ما لا يقل عن 19 شخصا على متن رحلة تابعة لطيران الإمارات قادمة من دبي إلى نيويورك تأكدت إصابتهم بأعراض مرضية بعدما هبطت الطائرة في مطار جون إف. كنيدي الدولي يوم الأربعاء.

وقالت شركة طيران الإمارات في بيان : "لدى وصولهم، وكإجراء وقائي، أخضعتهم السلطات الصحية المحلية على الفور للفحص الطبي، وسيتم توفير الرعاية الطبية لمن هم في حاجة لها".

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