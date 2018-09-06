32 مفقودا و100 مصاب بعد زلزال اليابان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



فُقِدَ 32 شخصاً وأصيب أكثر من 100 شخص آخرين بعد زلزال بقوة 6.7 درجات على مقياس ريختر ضَرَبَ شمالي اليابان في ساعة مبكرة من صباح اليوم

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية في مؤتمر صحافي، إن الزلزال تسبب في انهيار ستة منازل، وسبب انهيارات أرضية في جزيرة هوكايدو شمالي البلاد.

وذكر رئيس الوزراء شينزو آبي في اجتماع للحكومة صباح اليوم، نشر نحو أربعة آلاف جندي ضمن عمليات بحث وإنقاذ في المناطق المتضررة، بينما تعتزم الحكومة تعزيز عدد القوات ليصل إلى 25 ألفا.

وقال آبي للصحفيين: "تتعامل الحكومة مع الكارثة، وتعطي أعلى الأولوية القصوى لحياة البشر".



وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية بأن مركز الزلزال كان على عمق 40 كيلومتراً تحت الأرض.

وأظهرت لقطات تلفزيونية انهيارات أرضية واسعة النطاق، وطُمرت منازل، وطرق في بلدة أتسوما.



وعُلقت رحلات القطارات وبعض الرحلات الجوية، وفقا وكالة كيودو للأنباء.



وتسبب الزلزال في انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء هوكايدو، وفي اشتعال العديد من الحرائق.

ولم تصدر الهيئة تحذيراً من موجات عاتية، تسونامي.

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