10 آلاف مهاجر قاصر في إسبانيا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



أعلنت الحكومة الإسبانية، أنها قامت بإحصَاءِ 10 آلاف مهاجر قاصر على أراضيها دون ذويهم ، وقالت وزارة الصحة الإسبانية، إن الحكومة خصصت 40 مليون يورو، للمناطق التي تبدي استعدادا لاستقبال هؤلاء المهاجرين.

وكان قد وصل في وقت سابق، 49 قاصرًا من شمال إفريقيا إلى شاطىء مدينة طَرِيفَة الجنوبية على متن قواربَ متهالكة، وفق مكتب ممثِّل الحكومة المركزية في منطقة الأندلس.

وفي نيسان الماضي، أحصت الحكومة المحافظة السابقة أكثر من 6,200 مهاجر قاصر غير مصحوب مقابل 4,000 عام 2016.

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