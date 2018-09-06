من هي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الارهابية؟

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (جمال لعريبي)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكيّة أنها أضافت جماعة "نصرة الإسلام " فرع القاعدة في مالي وغرب إفريقيا ، إلى قوائم التعيينات الإرهابيّة للحكومة الأمريكية.

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم، إدراج جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وأضافت الخارجية في تغريدات لاحقة أن هذا الإدراج يهدف إلى حرمان جماعة نصرة الإسلام والمسلمين من الموارد اللازمة لتخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية.

وأضافت الخارجية: «أنه من بين العواقب الأخرى، يتم حظر جميع ممتلكات الجماعة الخاضعة للولاية القضائية للولايات المتحدة، ويحظر على الأشخاص الأمريكيين الدخول في أي معاملات معها».

ونقل حساب الخارجية تصريحات منسق مكافحة الإرهاب، ناثان سيلز التي قال فيها إن «تنظيم القاعدة وشركاءه مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين لا يزال يشكل تهديدا قاتلا للولايات المتحدة وحلفائنا. هذه الإدراجات هي جزء من جهودنا المستمرة للضغط على تمويل القاعدة، وحرمانها من الموارد التي تحتاجها لتنفيذ الهجمات».

من هي جماعة نصرة الاسلام و المسلمين ؟

جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، هى حركة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة تنشط فى منطقة الساحل والصحراء الأفريقية وتستهدف القوات الفرنسية والمالية والأفريقية التى تقاتل على أراضى مالي.

تأسست جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" فى الأول من مارس عام 2017، من خلال اندماج أربع حركات مسلحة فى مالى ومنطقة الساحل هي: "أنصار الدين"، "كتيبة المرابطون"، "إمارة منطقة الصحراء الكبرى" و "كتائب ماسينا".

وتم اختيار زعيم "أنصار الدين" المالية "أغ غالى" زعيمًا جديدًا لـ "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين".

فى نهاية 2017 قدرت المخابرات الفرنسية عدد أفراد جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" بحوالى 500 عنصر.

نفذت الجماعة منذ تشكيلها العديد من العمليات التى استهدفت القوات المالية والفرنسية، ففى 5 مارس 2017 تبنت هجوما أوقع 11 قتيلا فى صفوف الجيش المالي.

وفى 2 يوليو 2017 بثت الجماعة شريط فيديو ظهر فيه ستة رهائن غربيين لديها، وأيضا فى شريط آخر بثته فى أكتوبر 2017 ظهر 11 مختطفا عسكريا ماليا اختطفوا فى الفترة ما بين يوليو 2016 ومارس 2017.

وفى 2 مارس 2018، أعلنت "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" مسؤوليتها عن هجومى واغادوغو اللذين استهدفا مقر رئاسة أركان الجيش والسفارة الفرنسية وخلفا نحو 30 شخصا بين قتيل وجريح.

اقرأ أيضا:

وثائقي #أفول_القاعدة - الجزء الأول