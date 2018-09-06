كيم ينوي نزع السلاح النووي في فترة حكم ترامب الأولى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يريد كيم يونغ أون من كوريا الشمالية تحقيق نزع السلاح النووي خلال الولاية الرئاسية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، حيث أعطى جدولاً زمنياً للمرة الأولى ،

ووافق على عقد قمة ثالثة مع نظيره الكوري الجنوبي ، حسبما قال مسؤولو سيول ، وسيلتقي كيم والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إين في بيونج يانج يومي 18 و 20 سبتمبر وسيبحثان "التدابير العملية" نحو نزع السلاح النووي ، حسبما ذكر مستشار الأمن القومي للقمر تشونغ إيوي يونغ يوم الخميس بعد لقائه مع كيم قبل يوم.

ويمكن للقمة أن توفر بدورها زخما متجددا لإجراء محادثات حول نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ، بعد أن ألغى ترامب زيارة لوزير خارجيته إلى كوريا الشمالية في الشهر الماضي مشيرا إلى عدم إحراز تقدم.

وقال تشونغ لمسؤولين كوريين جنوبيين إن ثقته في ترامب "لم تتغير" وأراد نزع السلاح النووي ووضع حد للعلاقات العدائية مع الولايات المتحدة خلال الفترة الأولى لولاية ترامب التي انتهت في أوائل عام 2021.

وقال تشونج: "لقد أكد بشكل خاص على أنه لم يقل أي شيء سلبي عن الرئيس ترامب."

تمثل هذه الملاحظات الجدول الزمني الأول لكيم لتفكيك برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.

وكانت كوريا الشمالية قد قالت في محادثات سابقة فاشلة على مر السنين أنها قد تفكر في التخلي عن برنامجها النووي إذا قدمت الولايات المتحدة ضمانات أمنية عن طريق إزالة قواتها من كوريا الجنوبية وسحب ما يسمى بالمظلة النووية للردع من كوريا الجنوبية واليابان. .

قال المسؤولون الأميركيون المشاركون في المفاوضات إن كوريا الشمالية رفضت حتى الشروع في مناقشات حول تعريف "نزع الأسلحة النووية" أو شروط رئيسية أخرى مثل "يمكن التحقق منها" و "لا رجعة فيها" ، وأصرت على أن الولايات المتحدة يجب أن توافق أولاً على اتخاذ خطوات متزامنة للحد من المخاطر الاقتصادية. الضغط.

وقال تشونج إن كيم شدد على ضرورة أن تتبادل الولايات المتحدة خطوات كوريا الشمالية المبدئية التي تضمنت تفكيك موقع تجارب نووية ومنشأة لمحركات الصواريخ.

قالت السفارة الأمريكية في سيول يوم الخميس إنها لا تملك معلومات للمشاركة في هذه المسألة.

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