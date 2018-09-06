بعد فضيحة لحوم الخيل فضيحة لحوم مجهولة المصدر تهز بريطانيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

استيقظ سكان بريطانيا أمس على فضيحة قللت من ثقتهم بالمواد الغذائية التي يستهلكونها. إذ كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن أن أكثر من 20 في المئة من اللحوم في المملكة المتحدة تحتوي على حمض نووي من حيوانات غير مذكورة على الملصق المدون عليها.

تم اكتشاف ذلك بعدما قامت الوكالة البريطانية للمعايير الغذائية بفحص مئات العينات عام 2017 المنصرم. واكتشفت أن 145 صنفا من أصل 665 احتوت على مكونات حيوانية غير مصرح عنها. هذه العينات تم جمعها من مطاعم وبقالات ومتاجر.

من جانبها، قالت هيئة الرقابة المالية إن النتائج التي تم الحصول عليها كُشف عنها بعدما طلبتها "بي بي سي" بموجب قوانين حرية النشر. وأظهرت أن نحو 150 عينة ملوثة من تجار التجزئة، التي تضمنت ثلاثة متاجر كبرى، و50 مطعما، و22 مصنعا للأغذية.

وأظهرت بعض عينات الحمض النووي لأربعة حيوانات مختلفة، في حين أن البعض الآخر لا يحتوي على أي أثر للحم المذكور على ملصق المنتج. وكان اللحم المفروم هو المنتج الذي يكون فيه المشكلة في معظم الأحيان، يليه الكباب ووجبات الكاري. وشدد الاتحاد الأوروبي الرقابة على صناعة الأغذية في جميع أنحاء القارة في العام الماضي لمنع تكرار فضيحة لحم الحصان في عام 2013.

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