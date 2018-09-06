العاصفة جوردون تضعف بعد وصولها اليابسة

أخبار الآن | نيو أورليانز - الولايات المتحدة (رويترز)

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة المدارية جوردون ضعفت بعد أن وصلت لليابسة غربي حدود ألاباما-مسيسبي مسببة رياحا وأمطارا غزيرة على ساحل الخليج الأمريكي.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن من المتوقع أن تتحول العاصفة إلى منخفض استوائي في وقت لاحق، وتابع أنه تم توجيه تحذيرات من أعاصير وعواصف ويجري متابعة الوضع في أنحاء المنطقة.

وأضاف أن العاصفة على بعد نحو 70 كيلومترا غربي موبيل في ألاباما، وفي وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء لم تتجاوز سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة 119 كيلومترا في الساعة وهو الحد الأدنى لكي تصبح إعصارا وبدأت تضعف مع تحركها صوب اليابسة.

ورغم أن ساحل لويزيانا كان هادئا مساء يوم الثلاثاء إلا أن حاكم الولاية جون بل إدواردز أعلن حالة الطوارئ وأوقفت الشركات تسعة بالمئة من إنتاج الغاز والنفط من خليج المكسيك.

ويُشكل الإنتاج البحري في مياه خليج المكسيك 17 بالمئة من إجمالي إنتاج النفط الخام الأمريكي وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. ويشكل إنتاج الغاز الطبيعي خمسة بالمئة من الإجمالي، وطلبت وكالة إدارة الطوارئ في مسيسبي من السكان الاستعداد للإجلاء.

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