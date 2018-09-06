الصين تهدد بالرد على أمريكا في حال فرض رسوم جديدة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

هدد متحدث باسم وزارة التجارة الصينية اليوم، بأن الصين سترد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذا فرض رسوما جديدة على واردات صينية بـ 200 مليار دولار.

وأوضح المتحدث بأن الصين ستتخذ التدابير المضادة وفقاً للإجراءات الأمريكية ، وقد تُقرر الولايات المتحدة فرض رسوم، ستطال نحو 40% من الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة، بعد انتهاء فترة تلقي تعليقات الجمهور اليوم.

وتهدد الحكومة الصينية بالرد على الرسوم برسوم أخرى على واردات أمريكية إلى الصين بـ 60 مليار دولار.

وكان الجانبان قد تبادلا بالفعل الرسوم على سلع بـ 50 مليار دولار من كل منهما.

وقال جاو إن لدى الصين: "الثقة والقدرة والسبل للحفاظ على النمو الثابت والصحي للاقتصاد".

وكان وفد تجاري صيني سافر إلى واشنطن في الشهر الماضي لإجراء مباحثات، وصفتها وزارة التجارة الصينية بأنها "بناءة"، إلا أن وسائل إعلام أمريكية نقلت عن ترامب أمس الأربعاؤ أنه غير مستعد لإبرام اتفاق تجاري مع بكين.

وتتهم الولايات المتحدة الصين بممارسات غير عادلة، خاصةً فيما يتعلق بالتكنولوجيا.

ويسعى ترامب إلى تقليص العجز التجاري بين البلدين، والذي وصل العام الماضي إلى 375 مليار دولار.

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