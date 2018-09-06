إيران تهدد مجدداً بزيادة تخصيب اليورانيوم

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

هددت إيران بانها ستبدأ في إنتاج اليورانيوم المخصب بمستويات أعلى من تلك التي كانت تنتجها في السابق في حال لم ينقذ الاتحاد الأوروبي وروسيا الاتفاق النووي الذي إنسحبت منه الولايات المتحدة. ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن المتحدث باسم المنظمة الايرانية للطاقة الذرية قوله إن إيران في مرحلة أكثر تقدما بكثير من التي سبقت توقيع إتفاق 2015 و الأنشطة النووية بوتيرة جيدة.

وحذرت إيران مراراً من أنها يمكن أن توقف تطبيق القيود التي وافقت عليها وأن تستعيد تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى إذا لم تتوصل المفاوضات مع الأوروبيين والروس والصينيين إلى النتائج المتوقعة.

ويهدف الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 بعد مفاوضات شاقة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، إلى ضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني من خلال فرض رقابة صارمة عليه، مقابل رفع تدريجي للعقوبات التي كبّلت الاقتصاد الإيراني وعزلت البلاد.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرات عديدة أن ايران لا تزال ملتزمة ببنود الاتفاق النووي. وبعد الانسحاب من الاتفاق، أعادت واشنطن في 6 آب/أغسطس فرض سلسلة عقوبات على طهران ومن المتوقع فرض سلسلة ثانية في تشرين الثاني/نوفمبر ستطال القطاع النفطي.

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