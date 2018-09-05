نزوح أكثر من 200 ألف شخص منذ بداية العام بأفغانستان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن أكثر من 200 ألف شخص اضطروا للنزوح عن مناطقهم في أفغانستان منذ بداية العام، بسبب الصراع.

وتضمنت البيانات أكثر من 30 ألف شخص نزحوا بصورة مؤقتة، خلال القتال بمدينة غازني في منتصف أغسطس الماضي ، كما تسبب الصراع في نزوح أكثر من 445 ألف شخص في البلاد في 2017.

وتخوض قوات الأمن الأفغانية، معارك في أنحاء البلاد ضد مسلحي طالبان، إضافة إلى مسلحي داعش في شرق البلاد.

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