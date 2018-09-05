من هي شبكة حقاني المتطرفة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (جمال لعريبي)

أعلنت حركة طالبان وفاة جلال الدين حقاني، مؤسس شبكة حقاني المتطرفة، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض.

وكان حقاني أسس الشبكة في الثمانينيات، لكنه تخلى عن قيادة عمليات الجماعة منذ بضع سنوات لابنه سراج الدين حقاني، نائب زعيم طالبان الأفغانية حاليا.

أعلنت حركة طالبان الأفغانية وفاة جلال الدين حقّاني زعيم شبكة حقّاني المتطرفة التي تقاتل قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

يقود شبكة حقاني سراج الدين حقاني، وهو ايضا نائب قائد طالبان. ونفذت شبكته عدة هجمات في قلب كابول وتعتبرها السلطات الافغانية مسؤولة عن العديد من التفجيرات الدامية التي شهدتها البلاد

تأسست الشبكة على يد جلال الدين حقاني القيادي الافغاني الذي حارب الغزو السوفياتي لبلاده في ثمانينيات القرن الماضي

– من هي شبكة حقاني؟

تميّز جلال الدين حقاني بقدراته التنظيمية وأقام حقاني علاقات وثيقة مع مقاتلين عرب من بينهم أسامة بن لادن الذي انتقل الى افغانستان خلال الحرب. كما شغل لاحقا منصب وزير في نظام طالبان.

هناك شكوك بأنه عانى من المرض لعدة سنوات وتولى قيادة الشبكة نجله سراج الدين الذي يتولى أيضا منصب قيادي بالوكالة في حركة طالبان الافغانية.

تعرف المجموعة بأنها غالبا ما تلجأ الى انتحاريين وقد أدرجتها الولايات المتحدة على قائمتها للمجموعات الارهابية.

واتُّهمت المجموعة بالوقوف وراء تفجير شاحنة مفخخة أدى الى سقوط 150 قتيلا في قلب كابول في ايار/مايو الأخير، إلا أن سراج الدين حقاني نفى ذلك في تسجيل صوتي نادر.

كما تحمّل السلطات الافغانية الشبكة مسؤولية اغتيال شخصيات حكومية أفغانية كبيرة وخطف أجانب بهدف الحصول على فديات مالية.

– اين مواقعهم الان؟-

في العام 2001، انتقل عدد كبير من مقاتلي طالبان الى باكستان حيث أعادوا رص صفوفهم قبل ان يباشروا هجماتهم على الاميركيين

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وكانت شبكة حقاني تنظم الهجمات ضد الحلف الاطلسي من معقلها في ميرانشاه (كبرى مدن وزيرستان) المنطقة القبلية النائية في باكستان.

وردت الولايات المتحدة بشنّ غارات عديدة عبر طائرات بدون طيار على عناصر شبكة حقاني، كما شن الجيش الباكستاني حملات عدة عليهم

وأشارت تقارير لم يتم التحقق منها الى أن جلال الدين كان موجودا في باكستان في السنوات الاخيرة لكن ليس هناك تأكيد للمكان الذي كان فيه عند وفاته.

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