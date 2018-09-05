مقتل وإصابة 19 من بينهم قادة في طالبان بأفغانستان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قتل وأصيب 19 شخصاً على الأقل، من بينهم قادة محليون في حركة طالبان وأفراد من قوات الأمن الأفغاني في اشتباكات بإقليم بَاغْلَان، شمال أفغانستان، وقال فيلق شاهين التابع للجيش الافغاني، في الشمال، في بيان إن 6 مسلحين على الاقل قتلوا، في الاشتباكات مع قوات الأمن، بقرية لاكان ، واندلعت الاشتباكات وسط استمرار العمليات العسكرية

وتابع فيلق شاهين 209 "قائداً محلياً بحركة طالبان، يدعى قاري جاويد، من بين هؤلاء القتلى".

وأضاف فيلق شاهين أن "11 مسلحاً على الأقل من طالبان، أصيبوا أيضاً، في الاشتباكات، إلى جانب اثنين من أفراد الأمن، تردد أن صحتهما مستقرة".

ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينها طالبان على التقرير حتى الآن.

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