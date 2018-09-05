ترامب يرأس اجتماعاً لمجلس الأمن حول إيران خلال الشهر الجاري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت نيكي هايلي، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أن الرئيس دونالد ترامب سيرأس اجتماعا لمجلس الأمن الدولي بشأن إيران هذا الشهر، لتسليط الضوء على انتهاكاتها للقانون الدولي خلال التجمع السنوي لزعماء العالم في نيويورك.

وقالت هيلي للصحفيين إن ترامب سيرأس الاجتماع لتناول انتهاكات إيران للقانون الدولي وعدم الاستقرار الذي تزرعه إيران في كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

إلى ذلك، قال دبلوماسيون إن إيران قد تطلب التحدث خلال الاجتماع الذي يعقد في 26 سبتمبر. ومن المتوقع أن يلقي الرئيس الإيراني حسن #روحاني كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر.

وقالت هيلي إن الولايات المتحدة لن تعترض على إلقاء روحاني كلمة.

من جهته، أشار ديمتري بوليانسكي نائب سفير روسيا بالأمم المتحدة إلى أن اجتماع إيران لابد وأن يركز على تنفيذ قرار صدر في 2015 بشأن إيران.



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