احباط هجوم لداعش بسيارات ذاتية القيادة في بريطانيا

أخبار الآن | لندن - بريطانيا (وكالات)

أحبطت السلطات البريطانية هجوما إرهابيا لشخصين ينتميان لتنظيم داعش كانا يخططان لشن هجمات باستخدام سيارات مفخخة ذاتية القيادة.

صحيفة "التايمز" البريطانية في تقرير على موقعها الإلكتروني، أكدت إن صاحب متجر رقائق إلكترونية ورجلا آخر خططا لتنفيذ هجوم بسيارة مفخخة باستخدام سيارات دون سائق، وأجهزة قاما بتصنيعها واختبارها في شقة على الطريق السريع.

وأوضحت أن المحكمة وجهت اتهامات إلى أندي سامي ستار (31 عاما)، وفرهد صلاح (23 عاما)، بتصنيع واختبار قنابل في متجر تشيسترفيلد في مقاطعة ديربيشاير ومركز اجتماعي في شيفيلد.

وأشارت إلى أن صلاح كان يعيش في المركز الاجتماعي، أما ستار فصاحب مطعم "ميرميد فيش بار"، وأن قوات الشرطة المسلحة داهمت كلا الموقعين في 19 ديسمبر/كانون الأول وسط مخاوف من وقوع هجوم في فترة أعياد الميلاد.

واكتشفت الشرطة البارود، وعدة أجهزة تفجير اكتملت جزئيا، وعددا من الأجهزة العاملة، ومواد متفجرة مختلفة، وأربعة أنواع من الفتائل بدائية الصنع، و3 بنادق هوائية، و3 سيوف ساموراي، وزجاجة من الحمض وأجهزة إلكترونية ناقش عليها صلاح خططهم.

ولفتت إلى أن عمليات البحث والتفتيش توقفت 3 مرات، حتى يتمكن ضباط التخلص من القنابل من تدمير العناصر في عمليات تفجير خاضعة للمراقبة.

وفي رسالة على موقع "فيسبوك" في 11 ديسمبر/ كانون الأول، قال صلاح: "محاولتي الوحيدة هي العثور على طريقة لتنفيذ عملية استشهادية بسيارات دون سائق. كل شيء على ما يرام فقط، يتبقى فقط البرنامج".

وقالت آن ليتي، مسؤولة مراقبة الجودة للملاحقة القضائية، لمحكمة شيفيلد الملكية، إن المتهمين قررا أنه يمكن تصنيع العبوات الناسفة واستخدامها "بطريقة ما هنا في المملكة المتحدة يستحيل أن تحافظ على حياتهما، ولكنها تؤذي الآخرين الذين يعتبرونهم كفارا".

اقرأ أيضا:

داعشي سابق: ما ارتكبناه كان مقززا وشنيعا

image sourse: Getty Images Europe