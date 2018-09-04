مسلحون يقتلون 4 من عناصر الشرطة المكسيكية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل 4 شرطيين مكسيكيين فى كمين نصبه لهم مسلّحون قرب عاصمة ولاية خاليسكو غربي البلاد والتى تشهد نزاعات مرتبطة بتجارة المخدرات.



وتهزّ المكسيك أعمال عنف وحشية مرتبطة بتجارة المخدرات التى يبلُغ حجمها مليارات الدولارات، وقد سُجِّلَت فى هذا البلد 25,339 جريمة قتل العام الماضي.



وبحسب رئيس بلدية المدنية إنريكى إيبارا فإن المسؤول الأمنى الراحل حقّق انتصارات عديدة ضد الجريمة المنظّمة وقد نجح فى "إعادة إرساء دولة القانون والسلام" فى العديد من أنحاء المدينة.

وقال روبرتو لوبيز أمين عام حكومة ولاية خاليسكو خلال مؤتمر صحفى إن قائد الوحدات الخاصة فى الشرطة البلدية إدواردزو بلازولا الذى يعتبر ثالث أكبر مسؤول فى شرطة المدينة، كان برفقة 3 شرطيين حين باغتهم مسلحون على متن سيارتين وأمطروهم بالرصاص مما أسفر عن مقتل الشرطيين الأربعة جميعاً.

وأضاف أنه تم فتح تحقيق لإلقاء القبض على مرتكبى هذا "الهجوم الجبان".

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