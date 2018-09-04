لهذا السبب.. الإتحاد الأوروبي يحظر مصابيح "الهالوجين" كليا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تعتبر مصابيح "الهالوجين" من أكثر أنواع الأضاءة انتشارا، فهي الأضاءة الصفراء التقليدية والقديمة جدا في المنازل، تمنح مصابيح الهالوجين إطلالة جذابة في منزلك، فضوؤها الأصفر يعطي منزلك شعورا حالماُ ملئ بالدفئ، بالأضافة إلى سعرها الاقتصادي، لكن هناك بعض العيوب لمصابيح الهالوجين التي جعلت الاتحاد الأوروبي يعدل عن اختيارها..



فقد فعل الاتحاد الأوروبي الحظر الشامل على مصابيح الهالوجين التقليدية في كافة بلدانه، وذلك بدءا من تاريخ 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، وعمدت أوروبا إلى اتخاذ القرار استنادا لضرورات بيئية بالدرجة الأولى، إذ تدفع بذلك المستهلك الأوروبي إلى انتقاء مصابيح LED، التي تدوم بين 5 و10 أضعاف مصابيح الهالوجين، وفي الوقت نفسه تستهلك طاقة كهربائية أقل بكثير..

وفي عام 2013، نشر الاتحاد الأوروبي دراسة بينت ضرورة الانتقال الجذري لاستخدام LED، حيث من المتوقع أن يوفر ذلك طاقة كهربائية بقيمة 133 دولارا للمصباح الواحد، وخلصت الدراسة إلى أن تطبيق الحظر الشامل على مصابيح "الهالوجين" في أوروبا، يعزز من توفير الطاقة بشكل كبير ويساعد دولا كالبرتغال في حل مشاكلها في الاستهلاك الغزير للكهرباء، كما أنه من شأن الحظر خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون قرابة 3.4 مليون طن سنويا.

وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية الأوروبية أن القرار الجديد سيخفض من كميات القمامة الصلبة والتلوث، لأن المستهلك الأوروبي سيستخدم عددا أقل من المصابيح الضوئية في كل عام، إضافة لكل ما سبق، فإن العديد من مصابيح LED تكون قابلة للتكرير وإعادة الاستخدام، على العكس تماما من مصابيح الهالوجين الكلاسيكية.

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