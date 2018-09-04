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قتلى وجرحى في اصطدام حافلة ركاب بعمود جسر في إسبانيا    

أخبار الآن| مدريد - اسبانيا - (ا ف ب)

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون بجروح الإثنين من جرّاء اصطدام حافلة ركاب بأحد أعمدة جسر في شمال إسبانيا، بحسب ما أعلنت السلطات المحلّية.

وقال متحدّث باسم حكومة مقاطعة أستورياس لوكالة فرانس برس إن الحادث وقع قرابة الظهر في أفيليس على بعد 20 كيلومترا من خيخون، مشيراً إلى أن القتلى الخمسة هم جميعاً من ركّاب الحافلة.

وأضاف إن سائق الحافلة نجا من الموت لكنّه أصيب بجروح خطرة وقد اضطر الأطباء لبتر أحد أطرافه.

من جهتها قالت متحدّثة باسم خدمات الطوارئ إن الحافلة "اصطدمت بأحد أعمدة جسر" لأسباب لا تزال مجهولة لا سيما وأن الحادث وقع في وضح النهار.

وأظهرت صور للحادث العمود الضخم وقد شقّ مقدّمة الحافلة الى نصفين بينما استحال نصفها الأمامي كومة حطام من جراء قوة الاصطدام.

وفي آذار/مارس 2016  أسفر حادث حافلة في كاتالونيا (شمال شرق) عن مصرع 13 طالباً أجنبياً.

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