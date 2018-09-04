طالبان تعلن وفاة زعيم شبكة حقاني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أعلنت حركة طالبان الأفغانية وفاة جلال الدين حقّاني زعيم شبكة حقّاني، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، كما أفاد موقع سايت لرصد المواقع المتطرفة على الإنترنت.



وأسس جلال الدين حقاني الشبكة التي تحمل اسمه في ثمانينيات القرن الماضي، ويدير الشبكة حاليا ابنه سراج الدين حقاني.

إلا أن حقّاني الذي شغل منصب وزير في نظام طالبان خلال التسعينيات، انتقل اعتبارا من عام 2001 لمحاربة القوات الأمريكية وقوات الحلف الأطلسي بعد إطاحتها لحركة طالبان.



وشبكة حقّاني هي أحد أجنحة حركة طالبان، وقد نسبت إليها هجمات عدة في أفغانستان بعضها ضد القوات الأمريكية وقوات الحلف الأطلسي، كما يُشتبه بأنها على علاقة مع داعش الذي شنّ اعتداءات دامية في كابول.

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Source:Getty Images AsiaPac

Getty Images North America

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