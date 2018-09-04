الهند تدين شخصين في انفجارات خلفت 44 قتيلا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أدانت محكمةٌ هنديةٌ عُضْوَيْن من جماعةٍ مسلحةٍ في قضيةِ انفجارات خلّفت 44 قتيلا، وذلك في آب/اغسطس عام 2007 ، في مدينة حيدر آباد جنوب البلاد، حسبما ذكر مسؤول قضائي.

ووقع انفجارٌ في صالةِ عَرْضٍ تَعُجُ بالأُسر، تبعه بعد دقائق انفجارٌ آخر في شارع ٍ مزدحمٍ بأكشاك الطعام، في منطقة أخرى من المدينة.

ودان القاضي سرينيفاس راو المتهمين عنيق شفيق سيد ومحمد أكبر اسماعيل، فيما برّأ اثنين آخرين في القضية المستمرة منذ سنين، على ما قال مدع عام للصحافيين في حيدر آباد.

ومن المقرر أن يعلن القاضي عن أحكامه الاثنين المقبل. كما سيحكم على الارجح على متهم ثالث يدعى طارق انجوم متهم بتوفير ملاذ للمتهمين بعد التفجير الدامي.

وقال ناج من الانفجارات للصحافيين خارج مقر المحكمة "أطلب إنزال أقسى عقوبة على المتهمين ليفهموا حجم الألم الذي نعانيه".

وتضمنت المحاكمة الاستماع لشهادة 170 شخصا قبل إغلاق المداولات الشهر الفائت.

ولا يزال ثلاثة متهمين في القضية من بينهم العقل المدبر للانفجارات رياض بهاء اتكال فارين من العدالة.

وينتمي المتهمون لجماعة متطرفة، تقول الشرطة إنها ذراع لجماعة "الطلاب" الهندية المحظورة.

وأدرجت الولايات المتحدة في العام 2011 هذه الجماعة على لائحة المنظمات الارهابية الأجنبية.

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