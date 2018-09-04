الرئيس البرازيلي السابق يلجأ للأمم المتحدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

يعتزم الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا اللجوء إلى كل من المحكمة العليا والأمم المتحدة للطعن بقرار المحكمة الانتخابية إبطال ترشّحه للانتخابات الرئاسية، وفقا لما أعلنه فرناندو حدّاد المرشح معه لمنصب نائب الرئيس.



يشار إلى أن لولا الذي كان رئيسا من 2003 إلى 2010، وأُبْطِلَ ترشيحه استناداً إلى قانون يمنع كل من تمت ادانته في الاستئناف من الترشح للانتخابات.

وكانت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد أوصت بـ"احترام حقّ لولا في الترشّح للانتخابات" إلى أن يتم استنفاد كل السبل القانونية الممكنة.

وقال حدّاد إن محامي الرئيس الأسبق سيطلبون، بناء على هذين الطعنين، تعليق تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة الانتخابية العليا الجمعة وأبطلت فيه ترشّح لولا الى الانتخابات الرئيسية.

وأضاف المرشح اليساري لمنصب نائب الرئيس أنه بناء على هذين الطعنين "لن تكون هناك حاجة لاستبدال لولا، خلال مهلة العشرة أيام التي حدّدتها المحكمة الانتخابية العليا" لحزب العمال لتسمية مرشح بديل عن الرئيس الأسبق.



وفرناندو حدّاد الذي شغل في السابق منصب رئيس بلدية ساو باولو، اختاره الرئيس الأسبق ليخوض الانتخابات الرئاسية المقرّرة معه في 7 و28 أكتوبر مرشّحاً عن منصب نائب الرئيس.

وأدلى حدّاد بتصريحه بعدما أمضى برفقة مسؤولين آخرين في الحزب اليساري ساعات عديدة داخل زنزانة لولا في سجن كوريتيبا يتباحثون مع الرئيس الأسبق في قضية الطعون، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وقال لدى خروجه من السجن "في المقام الأول سنلجأ الى الأمم المتحدة لكي تصدر قرارها بشأن القضاء الانتخابي".

وأضاف "في المقام الثاني قرر لولا تقديم طعن أمام المحكمة العليا"، مشيرا إلى أن الطعنين سيقدمان الإثنين والثلاثاء.



يذكر أن الرئيس الأسبق يمضي عقوبة السجن لمدة تزيد عن 12 سنة، بتهمتي الفساد وتبييض الأموال.



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