الجشع يدفع الجناة لإرتكاب مذبحة في حق الفيلة ببتسوانا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة



يزداد صيد الفيلة الجائر في القارة السمراء بسبب عوامل مثل الفقر والحاجة إلى رأس المال بالاضافة إلى ارتفاع الطلب على العاج غير المشروع في الدول المستهلكة، وهي من العوامل الأساسية لزيادة صيد الفيلة الجائر.

ورغم التحذيرات الدولية لم تتوقف المذابح في حق هذه الحيوانات، حيث قتل صيادون غير شرعيين 87 فيلا في "بوتسوانا" بجنوب القارة الأفريقية، وعثر على جثث الفيلة بالقرب من غابة للحيوانات البرية على ضفتي نهر "أوكافانغو"، بحسب منظمة " فيلة بلا حدود".

وقال عضو المنظمة مايك تشيز: "أشعر بالصدمة، إنها أكبر عملية صيد غير مشروع رأيتها في أفريقيا أو قرأت عنها"، مشيرا إلى أن معظم الفيلة قتلت قبل 3 أشهر وبعضها قبل أسابيع قليلة، وذلك من أجل الإتجار بأنيابها بثمن بخس..

وأضاف تشيز، أن "القتل الجماعي للفيلة يحتاج من حكومة بوتسوانا "إجراء عاجلا وفوريا"، موضحا أنه يعيش في هذا البلد الأفريقي أكبر مجموعة من الفيلة حيث يبلغ عددها نحو 130 ألف فيل، وتعد جمهورية بوتسوانا الملاذ الأخير للفيلة في القارة الأفريقية، بسبب قتل الصيادين قطعانا منها في الدول الأفريقية الأخرى من أجل الحصول على أنيابها..

ففي كينيا قتل الصيادون العام الماضي واحدا من أقدم وأضخم الفيلة في القارة الأفريقية بعد أن سددوا إليه سهما مسموما، وفي يوليو/ تموز الماضي عثر على جثة نمر من فصيلة "آمور" في حديقة حيوانات، وهذه الفصيلة مهددة بالانقراض..

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