هجوم إيراني على حزب كردي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شنت القوات الجوية الإيرانية هجوما على قواعد لحزب كردي معارض فوق الحدود مع إقليم كردستان ، مما أدى إلى إصابة شخص واحد والتسبب في أضرار بيئية... وفق ما نقلته جماعة كردية مسلحة .

الهجوم وقع بينما كان إقليم كردستان يعقد الانتخابات البرلمانية الإقليمية.

وجاء في بيان للحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني صدر بعد وقت قصير من الهجوم "استخدمت ايران طائرات بدون طيار في مهاجمة قواعد الحزب "

وقالت إن الحادث وقع عند الظهر على جبل كودو ، الذي يقع داخل منطقة شومان في إقليم كردستان ، المجاور لمنطقة بيرانشهر الإيرانية.

إيران تقصف بشكل متقطع الأراضي على طول الحدود مع كردستان .. وغالبا ما يلحق القصف ضرراً كبيراً بالبيوت والمزارع والمواشي للسكان المحليين.

قال مسؤولون أكراد عراقيون مؤخرا إن إيران شنت هجوما على قاعدة تابعة لجماعة معارضة كردية إيرانية فى شمال العراق، مما أسفر عن قتل 11 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

ونشر الحزب الديمقراطى الكردستاني الإيراني على تويتر صورا ومقاطع فيديو لانفجارات وللمصابين فى مقرها فى كويا فى كردستان العراق.

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