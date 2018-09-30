متجر كوري شمالي يستغل العلامة التجارية لـ"أيكيا"

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -(وكالات)

استغلت صالة عرض في متجر كوانغبوك في بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية ، العلامة التجارية الخاصة بشركة ايكيا السويدية للاثاث والدوات المنزلية .

وتباع في صالة العرض بعض القطع المتعلقة بالمطبخ مثل حاملات الجدران وألواح تقطيع الطعام إلى جانب ألواح الطاولات والأواني متعددة الاستخدامات للمطبخ.

كما تعرض الصالة أيضا الطاولات والأسرة والخزائن.

وقال احد زوار المتجر لوسائل اعلام ، ان المتجر ظل لسنوات يبيع منتجات ايكيا ولكن في اغسطس الماضي اضيفت ملصقات العلامة التجارية على جميع القطع المعروضة بالصالة.

من جانبه صرح مسؤول في شركة ايكيا ان صالة العرض في بيونغ يانغ غير تابعة للشركة ولم تحصل على تصريح رسمي من الشركة لبيع منتجاتها ، مؤكدا ان ايكيا لا تنوي

افتتاح فرع لها في بيونغ يانغ .

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