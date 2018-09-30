شاهد وزيرة خارجية النمسا تلقي خطابا بالعربية بيسر وطلاقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بدأت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل، خطابها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، السبت 29 سبتمبر/أيلول، بالتحدث باللعة العربية، في خطوة أثارت إعجاب الحضور والمتابعين العرب. وقالت كنايسل، إنها فعلت هذا الشيء لأن اللغة العربية هي إحدى ست لغات رسمية معتمدة في الأمم المتحدة.

ووصفت كنايسل اللغة العربية بـ”الجميلة والمهمة”، مشيدة بالحضارة التي تمثلها هذه اللغة. وكشفت أنها تعلمت اللغة العربية في مركز الأمم المتحدة في فيينا، إضافة إلى دراستها في لبنان إبان الحرب الأهلية في ثمانينيات القرن الماضي.

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وأعربت كنايسل عن إعجابها بكيفية تعايش اللبنانيين مع الحرب حينها، واستمرار حياتهم رغم جميع الظروف. وقالت إن “هناك أناساً أيضاً من بغداد حتى دمشق يستمرون بالحياة.. كل الاحترام لهؤلاء”.

وحسب وسائل إعلام، فإن كارين كنايسل (53 عاماً) تتقن سبع لغات بالإضافة للغتها الأم الألمانية وهي: الإنكليزية، الفرنسية، الإسبانية، العربية، العبرية، المجرية والإيطالية.

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