الإعصار ترامي يتوجه نحو أوساكا اليابانية

أخبار الآن | طوكيو- اليابان (رويترز)

توجه الإعصار القوي ترامي نحو الجزيرة الرئيسية في اليابان اليوم ما أجبر شركات الطيران والسكك الحديدية على إلغاء أو تأجيل رحلات، كما تسبب في انقطاعات للكهرباء وعمليات إجلاء من مناطق ما زالت تتعافى من إعصار اجتاحها الشهر الماضي.

ويتجه الآن الإعصار ترامي المصنف في الفئة الثانية على مقياس من خمس فئات نحو جنوب شرق اليابان.

وقال مطار كانساي الدولي في أوساكا بغرب اليابان والذي كانت قد غمرته مياه الفيضانات بسبب إعصار الشهر الماضي إنه أغلق مدارجه من الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد حتى الساعة السادسة صباح يوم الاثنين. ولم يعد المطار للعمل بكامل طاقته بعد الإعصار إلا في 21 سبتمبر أيلول.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن شركات الطيران ألغت أو تعتزم إلغاء أكثر من 930 رحلة. وذكرت شركة غرب اليابان للسكك الحديدية أنه سيتم تعليق معظم خدمات القطارات المحلية وقطارات الطلقة في مناطق غربية ليوم الأحد.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن اليابان أصدرت أوامر إجلاء وتحذيرات لحوالي 700 ألف أسرة في جنوب وغرب اليابان مضيفة أن ما يربو على 300 ألف أسرة تعاني انقطاعات في الكهرباء في مقاطعتي أوكيناوا وكاجوشيما الجنوبيتين. وأشارت إلى أن قرابة 50 شخصا أصيبوا في أوكيناوا وكاجوشيما.

وسيعبر جزيرة كيوشو وجزيرة هونشو الرئيسية خلال يومي الأحد والاثنين، في مسار يشبه المسار الذي سلكه الإعصار جيبي أوائل سبتمبر أيلول.

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