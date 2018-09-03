هجوم بوكو حرام على قاعدة للجيش النيجيري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

صرحت مصادر عسكرية عن ارتفاع حصيلة القتلى الى 48 قتيلا في الهجوم الذي شنته جماعة بوكو حرام على قاعدة للجيش النيجيري تقع على الحدود مع النيجر.

واقتحم عشرات من مقاتلي بوكو حرام القاعدة الواقعة في قرية زاري بولاية بورنو شمال البلاد، حيث سيطروا عليها لفترة وجيزة بعد معركة ضارية واشتباكات عنيفة.

وصعدت بوكو حرام التي تشن تمرد داميا في نيجيريا منذ 2009، هجماتها على أهداف عسكرية في الأشهر الماضية.

وكانت التقارير الأولية قد ذكرت أن 30 جنديا نيجيريا قتلوا في هجوم الخميس.

وقال مصدر عسكري إن "حصيلة القتلى الآن بلغت 48 بعد العثور على 17 جثة لجنود في غابات مجاورة في زاري من جانب فرق البحث والإنقاذ".



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