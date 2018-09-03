ماكين يوارى الثرى في ماريلاند

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

وصل جثمان جون ماكين إلى الأكاديمية البحرية الأمريكية حيث سيواري الثرى في مقبرة بأرض الأكاديمية التي تخرج فيها قبل ستة عقود.

وتجمعت حشود على امتداد الطريق إلى أنابوليس بولاية ماريلاند والذي سلكه موكب جثمان مكين. هذا وتعتزم عائلة وأصدقاء السناتور الراحل تأبين ماكين في كنيسة صغيرة بالأكاديمية البحرية.

وتوفي ماكين في 25 أغسطس آب عن عمر ناهز 81 عاما.

وقالت عائلة ماكين إن السناتور الراحل سيدفن إلى جوار زميله وصديقه الأميرال تشاك لارسون القائد السابق للقيادة الأمريكية في المحيط الهادي والذي توفي في عام 2014.

وسيكون من بين المشاركين في تأبين ماكين في المراسم الخاصة ابناه جاك ودون والجنرال المتقاعد ديفيد بتريوس والسناتور لينزي جراهام وهو حليف سياسي وصديق لماكين لفترة طويلة. ولن يشارك الرئيس دونالد ترامب في تلك المراسم.

وكانت عائلة ماكين قد أوضحت أن ترامب غير مرحب به في المراسم الكنسية بولاية أريزونا والعاصمة واشنطن أو حتى أثناء عملية الدفن الخاصة في أنابوليس بولاية ماريلاند.



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