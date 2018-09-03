حريق ضخم يلتهم 20 مليون قطعة أثرية بمتحف برازيلي

أخبار الآن| ريو دي جانيرو- البرازيل - (وكالات)

اندلع حريق هائل بالمتحف الوطني في العاصمة ريو دي جانيرو بالبرازيل.

ويحاول رجال الإطفاء التعامل مع الحريق الذي نشب بالمبنى، والذي يحتوي على أكثر من 20 مليون قطعة أثرية والاف المواد المتعلقة بتاريخ البرازيل وبلدان أخرى .

ولاتوجد حتى الان أنباء عن وجود إصابات جراء الحريق.

واحتقل المتحف الذي كان في السابق قصرا للعائلة البرتغالية المالكة إبان الاحتلال، بذكرى مرور 200 عام في وقت سابق من السنة.

وأظهرت الصور التي بثها التلفزيون البرازيلي انتشار الحرق في جميع أرجاء المبنى.

وتحتوي المجموعة المتعلقة بالتاريخ الطبيعي في المتحف عظام ديناصورات مهمة، وهيكل عظمي بشري يبلغ من العمر 12 ألف عام لامرأة، وهو الأقدم في الأمريكتين.

وكان الموظفون قد أعربوا في السابق عن قلقهم بشأن تخفيضات التمويل والحالة المتداعية للمبنى.



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