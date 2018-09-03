جونسون يتوقع انتصار الاتحاد الأوروبي بمفاوضات البريكست

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

جدّد وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون هجومه على الحكومة البريطانية، متوقعاً انتصارَ الاتحادِ الأوروبي في مفاوضاته مع لندن على بريكست.

ومنذ استقالته من الحكومةِ البريطانية تموز الماضي، عاد جونسون إلى كتابةِ الأعمدة في صحيفة "ديلي تلغراف"، والتي ينتقدُ فيها بانتظام رئيسةَ الوزراء تيريزا ماي على خلفيةِ مفاوضاتِ خروجِ بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكتب جونسون في الصحيفة اليوم الإثنين: "أخشى أن النتيجة الحتمية هي انتصار الاتحاد الأوروبي".

وتعهدت ماي بالتمسك بخطتها للعلاقات التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست، في مواجهة معارضة شديدة من أنصار الانفصال، بعد أن عرضت في تموز الماضي خطة نصت على خروج بريطانيا من السوق الموحدة، وإنشاء منطقة تبادل حر جديدة للبضائع ومنتجات الصناعات الزراعية مع الاتحاد الأوروبي تقوم على اتفاق جمركي ومجموعة من القواعد المشتركة.

وواجه المشروع الذي عرف بـ"خطة تشيكرز" نسبةً إلى المقر الصيفي لرئاسة الحكومة البريطانية، على الفور معارضة قوية من دعاة بريكست متشدد في صفوف حزبها المحافظ نفسه، إذ اعتبروا أنه ينحرف عن نتيجة الاستفتاء الذي أفضى في حزيران 2016 إلى الخروج من الاتحاد.

واستقال بعدها جونسون والوزير المكلف بريكست ديفيد ديفيس في خطوة كان لها وقع شديد، فيما شكك قادة الاتحاد الأوروبي في إمكانية تطبيق الخطة.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 30 أذار 2019، على أن تتفق لندن وبروكسل بحلول تشرين الأول المقبل، على ترتيب شروط الانفصال، وإرساء قواعد علاقتهما المستقبلية، ليكون أمام البرلمانات الوطنية مهلة كافية للمصادقة على الاتفاق.

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