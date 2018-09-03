الرئيس الفرنسي يستقبل المستشارة الألمانية في مرسيليا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في اجتماع عمل وذلك في مرسيليا جنوب شرق فرنسا الجمعة المقبلة

كما اوضحت الرئاسة الفرنسية ان هذا الاجتماع سيتناول "الموضوعات الاوروبية مثل اليورو والهجرة والملف الرقمي اضافة الى الوضع الدولي".

ويأتي اللقاء اثر زيارة سيقوم بها ماكرون للوكسمبورغ حيث يلتقي قادة لوكسمبورغ كسافييه بيتيل وبلجيكا شارل ميشال وهولندا مارك روته.

وصرح مقربون للرئيس الفرنسي ماكرون انه يريد ممارسة "دبلوماسية اوروبية نشطة"، وقد تجلى ذلك ايضا في زيارتين قام بهما للدنمارك وفنلندا خلال الأسبوع الماضي .

ويسعى ماكرون الى تشكيل تحالف من "التقدميين" قادر على مواجهة "القوميين الديماغوجيين" بقيادة رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان ووزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني.

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