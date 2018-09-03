الحكومة الأرجنتينة ستعلن عن خطة تقشف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تنوي الحكومةُ الأرجنتينية الإعلان عن خُطَةِ تَقَشُفٍ لمعالجةِ الاختلالات المالية، التي أدت إلى أزمة العملة، عشية اجتماعٍ مُهِمٍ في مقر صندوق النقد الدولي.



وسَيَعْقِدُ وزيرُ الاقتصاد الأرجنتيني نيكولاس دوغوفن مؤتمراً صحافياً، من المتوقع أن يُعلن فيه ضرائبَ جديدة على قطاع التعدين وصادرات فول الصويا.

ووضعت الحكومة أولوية تتمثل في تقليص العجز المالي المزمن الذي يغذي التضخم والذي سيتجاوز 30% في 2018، ويُضعف ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

ووفقاً لصحيفة "كلارين" اليومية ستسبق مؤتمر وزير الاقتصاد رسالة متلفزة من رئيس البلاد ماوريسيو ماكري، الذي يُرتقب أن يعلن تعديلاً وزارياً.

وخرج ماكري الذي وصل إلى الحكم أواخر 2015، عن سياسة اليسار للرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر بين2007 و 2015، لاعتماد سياسة تتسم بمزيد من الليبرالية.

ووعد بالحد من التضخم الذي يتجاوز 20% منذ 10 سنوات، لكنه لم ينجح في وقف ارتفاع الأسعار.



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