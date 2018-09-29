كوريا الشمالية لن تنزع سلاحها النووي أحادياً
أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)
أعلن وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونغ هو أن بيونغ يانغ لن تنزع السلاح النووي بخطوة أحادية تحت أي ظرف كان, مندداً بالعقوبات الأمريكية.
وقال يونغ هو في كلمته أمام الجمعية العمومية الأمم المتحدة إن بلاده لن تنزع سلاحها النووي أولاً إذا لم تثق بالولايات المتحدة الأمريكية , داعيا واشنطن إلى الوفاء بالوعود التي قطعتها خلال قمة سنغافورة.
و تابع وزير الخارجية الكوري الشمالي يونغ هو أمام الأمم المتحدة أن إجراءات نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية يجب أن تتزامن مع رفع العقوبات الأمريكية والدولية عن بلاده.
و أوضح وزير الخارجية في كلمته أن "بيونغ يانغ، لن تقوم بنزع السلاح النووي في خطوة أحادية تحت أي ظرف إلا إذا شعرنا بثقة كافية تجاه الولايات المتحدة"، مضيفا أن "المطالب أحادية الجانب تعرقل المفاوضات و لدينا أسباب لعدم الثقة بواشنطن".
وأضاف "أن نزع السلاح النووي الكوري الشمالي يجب أن يتم بشكل تدريجي تصحبه إجراءات لبناء الثقة"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على أساليب من شأنها عرقلة هذا الأمر".
و أكد يونغ هو "أن الإعلان المشترك بين كوريا الشمالية و كوريا الجنوبية حقق نتائج ملموسة ، كما أن بيونغ يانغ ملتزمة بالبيان المشترك مع واشنطن وندعو الأمريكيين إلى بذل جهودهم من أجل بناء الثقة مع كوريا الشمالية".
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