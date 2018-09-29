كوريا الشمالية لن تنزع سلاحها النووي أحادياً

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)‏

أعلن وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونغ هو أن بيونغ يانغ لن تنزع ‏السلاح النووي بخطوة أحادية تحت أي ظرف كان, مندداً بالعقوبات الأمريكية.‏

وقال يونغ هو في كلمته أمام الجمعية العمومية الأمم المتحدة إن بلاده لن تنزع ‏سلاحها النووي أولاً إذا لم تثق بالولايات المتحدة الأمريكية , داعيا واشنطن إلى ‏الوفاء بالوعود التي قطعتها خلال قمة سنغافورة.‏

و تابع وزير الخارجية الكوري الشمالي يونغ هو أمام الأمم المتحدة أن إجراءات ‏نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية يجب أن تتزامن مع رفع العقوبات ‏الأمريكية والدولية عن بلاده.‏

و أوضح وزير الخارجية في كلمته أن "بيونغ يانغ، لن تقوم بنزع السلاح ‏النووي في خطوة أحادية تحت أي ظرف إلا إذا شعرنا بثقة كافية تجاه الولايات ‏المتحدة"، مضيفا أن "المطالب أحادية الجانب تعرقل المفاوضات و لدينا أسباب ‏لعدم الثقة بواشنطن".‏

وأضاف "أن نزع السلاح النووي الكوري الشمالي يجب أن يتم بشكل تدريجي ‏تصحبه إجراءات لبناء الثقة"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد ‏على أساليب من شأنها عرقلة هذا الأمر".‏

و أكد يونغ هو "أن الإعلان المشترك بين كوريا الشمالية و كوريا الجنوبية حقق ‏نتائج ملموسة ، كما أن بيونغ يانغ ملتزمة بالبيان المشترك مع واشنطن وندعو ‏الأمريكيين إلى بذل جهودهم من أجل بناء الثقة مع كوريا الشمالية".‏

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