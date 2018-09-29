إحباط هجوم لجماعة بوكو حرام في تشاد
أخبار الآن | نجامينا - تشاد (وكالات)
أعلنت السلطات الأمنية والعسكرية في تشاد إحباطها هجوما لمسلحي جماعة بوكو حرام الإرهابية قرب بحيرة تشاد ما أدى الى سقوط ستة قتلى بينهم عسكريان وقتل 17 من مسلحي الجماعة.
وقال متحدث باسم الجيش التشادي إنه تم قتل وإصابة عدد من مسلحي جماعة بوكو حرام قبل أن يفر المهاجمون الى جهة مجهولة.
و أوضحت مصادر أمنية أن "أثنين من العسكريين وثلاثة من حراس المياه والغابات ورجل جمارك قتلوا في هجوم ليل الجمعة السبت على بلدتي موساروم ونغيليا الواقعتين على بحيرة تشاد على بعد عشرات الكيلومترات من مدينة باغا سولا".
ويعود آخر هجوم لجماعة بوكو حرام على الضفة التشادية من بحيرة تشاد إلى 22 تموز/يوليو عندما قتل 18 مدنيا في قرية في جنوب دابوا المنطقة الإدارية غير البعيدة عن النيجر.
ومع أنها أقل تأثرا نسبيا ببوكو حرام من جارتها نيجيريا، تشهد تشاد تصاعدا في أعمال العنف التي ترتكبها هذه الجماعة على أراضيها منذ أشهر.
ويحاول الجيش التشادي الذي يشارك في قوة متعددة الجنسيات تضم وحدات من كل دول المنطقة وكذلك لجان حراسة، صد هجمات بوكو حرام الذين بدأوا اختراق تشاد في 2015 الماضي.
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