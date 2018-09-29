إحباط هجوم لجماعة بوكو حرام في تشاد

أخبار الآن | نجامينا - تشاد (وكالات)‏

أعلنت السلطات الأمنية والعسكرية في تشاد إحباطها هجوما لمسلحي جماعة ‏بوكو حرام الإرهابية قرب بحيرة تشاد ما أدى الى سقوط ستة قتلى بينهم ‏عسكريان وقتل 17 من مسلحي الجماعة.‏

وقال متحدث باسم الجيش التشادي إنه تم قتل وإصابة عدد من مسلحي جماعة ‏بوكو حرام قبل أن يفر المهاجمون الى جهة مجهولة.‏

و أوضحت مصادر أمنية أن "أثنين من العسكريين وثلاثة من حراس المياه ‏والغابات ورجل جمارك قتلوا في هجوم ليل الجمعة السبت على بلدتي موساروم ‏ونغيليا الواقعتين على بحيرة تشاد على بعد عشرات الكيلومترات من مدينة باغا ‏سولا".‏

ويعود آخر هجوم لجماعة بوكو حرام على الضفة التشادية من بحيرة تشاد إلى ‏‏22 تموز/يوليو عندما قتل 18 مدنيا في قرية في جنوب دابوا المنطقة الإدارية ‏غير البعيدة عن النيجر.‏

ومع أنها أقل تأثرا نسبيا ببوكو حرام من جارتها نيجيريا، تشهد تشاد تصاعدا ‏في أعمال العنف التي ترتكبها هذه الجماعة على أراضيها منذ أشهر.‏

ويحاول الجيش التشادي الذي يشارك في قوة متعددة الجنسيات تضم وحدات من ‏كل دول المنطقة وكذلك لجان حراسة، صد هجمات بوكو حرام الذين بدأوا ‏اختراق تشاد في 2015 الماضي.‏

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